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نتنياهو: نعمل على اتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة 60 يوما

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نتنياهو: نعمل على اتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة 60 يوما

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القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو لقناة فوكس نيوز الإخبارية، لقد عملت مع الرئيس الامريكى دونالد ترامب خلال زيارتي الأخيرة للولايات المتحدة على اتفاق في غزة.

وأضاف نتنياهو ، نعمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يدوم 60 يوما، آمل أن يتم التوصل إلى اتفاق في غزة.


وتابع، أعتقد أننا في النهاية سنحقق جميع أهدافنا في غزة، بما فيها تدمير حماس.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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