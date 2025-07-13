شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: نعمل على اتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة 60 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو لقناة فوكس نيوز الإخبارية، لقد عملت مع الرئيس الامريكى دونالد ترامب خلال زيارتي الأخيرة للولايات المتحدة على اتفاق في غزة.

وأضاف نتنياهو ، نعمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يدوم 60 يوما، آمل أن يتم التوصل إلى اتفاق في غزة.



وتابع، أعتقد أننا في النهاية سنحقق جميع أهدافنا في غزة، بما فيها تدمير حماس.