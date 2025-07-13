شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: الاتفاق بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستانى سينعكس إيجابيا على المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال اتصال هاتفي، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا أن الاتفاق بين الحكومة التركية وحزب العمال سينعكس بشكل إيجابي على المنطقة.



وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي -في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن المباحثات تناولت تطورات الأحداث في المنطقة، وأهمية العمل على إنهاء العدوان المستمرّ على غزة ولبنان، وضرورة إيصال المساعدات العاجلة للمدنيين، بجانب التأكيد على عدم تكرار التصعيد، وحلّ القضايا في إطار الحوار والقوانين والمعاهدات الدولية.



وأشار البيان إلى أن السوداني قدم التهنئة لأردوغان بمناسبة عقد اتفاق السلام بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني"، مؤكدًا أن الاتفاق سينعكس بشكل إيجابي على المنطقة، وسيدفع باتجاه استقرارها ودفع عجلة التنمية فيها، بما يحقق الخير لشعوبها".