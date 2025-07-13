شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تشارك في المكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك السفير علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، في أعمال المكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي عقد يوم الاحد بدولة الامارات العربية المتحدة.



صرح سعادة السفير بأنه جرت العادة ان يتم عقد هذاالاجتماع سنوياً لمناقشة عدد من القضايا والمستجدات ذات الأولوية للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بما يعزز من فرص تبادل التجارب بشأن السياسات والإجراءات المالية والمصرفية المناسبة، ويساعد على تنسيق مواقف الدول العربية تجاه التطورات العالمية الراهنة وتداعياتها على الاقتصادات العربية بصورة عامة والقطاع المالي والمصرفي بصورة خاصة، وكذلك مواضيع تعزيز مقومات الاستقرار المالي وتطوير الأدوات والسياسات الاحترازية ومنظومة الإنذار المبكر وإدارة الازمات، وتعميق التحول المالي الرقمي ودعم تطوير صناعة التقنيات المالية الحديثة، وتداعيات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في اقطاع المالي، والمدفوعات الرقمية والفورية، وتعزيز الاهتمام بقضايا مواجهة تداعيات تغيرات المناخ وإرساء متطلبات التمويل الأخضر والمستدام، إضافة لمتابعة جهود توسيع الشمول المالي.



وعلى هامش أعمال الاجتماع، عقد لقاء بين السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي، وتم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ودراسة سبل تعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة.