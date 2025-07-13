شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الخليجى": نؤمن بأهمية الحلول الدبلوماسية لمعالجة الأزمة الأوكرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن دول المجلس تؤمن بأهمية الحلول السلمية والدبلوماسية كسبيلٍ فاعلٍ لمعالجة القضايا والأزمات الإقليمية والدولية، ومنها الأزمة الروسية الأوكرانية.



وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون خلال لقائه وزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيها، وذلك على هامش مشاركته في أعمال منتدى "دوبروفنيك 2025" في كرواتيا، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.



واستعرض الجانبان خلال لقائهما العلاقات الثنائية بين مجلس التعاون وأوكرانيا، وسُبل تنميتها وتعزيزها بما يحقق الأهداف المرجوة، وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي وُقعت بين الجانبين في نوفمبر 2017 لتعزيز وتنمية وخدمة المصالح المشتركة بين الجانبين، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها الأزمة الروسية الأوكرانية.