شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: مقتل 7 من عناصر مليشيات "الشباب" في محافظة هيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز الأمن والمخابرات الصومالي، مقتل 7 من عناصر مليشيات "الشباب" الإرهابية، في عملية عسكرية مخططة نفذتها قوات جهاز الأمن والمخابرات في محافظة هيران وسط الصومال.



وذكر الجهاز في بيان اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا"، أن العملية العسكرية جرت في قرية بولو التابعة لمنطقة بوق أقبلي، وأسفرت عن تدمير شاحنتين محملتين بالأسلحة ومقتل جميع العناصر الإرهابية التي كانت على منتها.



وأوضح أن العملية العسكرية نفذت بنجاح عقب مراقبة تحركات مليشيات "الشباب" الإرهابية عن كثب والتأكد من دقة المعلومات.