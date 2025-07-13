مسؤول أممى: مساعدات أممية طارئة لدعم الاستجابة لحرائق الغابات في سوريا

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القاهرة - سامية سيد - أعلن المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا آدم عبد المولى، تخصيص مبلغ 625 ألف دولار أمريكي من صندوق سوريا الإنساني، لدعم جهود الاستجابة الطارئة للأشخاص المتضررين من حرائق الغابات في محافظة اللاذقية.



وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الأحد، ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن هذه الأموال ستمكن الشركاء في العمل الإنساني - وفي المقام الأول الهلال الأحمر العربي السوري - من تقديم المساعدة العاجلة لآلاف الأشخاص المتضررين من الحرائق.



وقال المسؤول الأممي: "كانت لحرائق الغابات عواقب كارثية على المجتمعات المحلية مما تطلب اهتمامنا الفوري"، مضيفا: "نتضامن مع الشعب السوري خلال حالة الطوارئ هذه، وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لدعم الشركاء في الاستجابة لمن هم في أمس الحاجة إليها".



وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أنه بينما تستمر عمليات التقييم في 60 مجتمعا، تشير التقارير الأولية إلى أن الحرائق أدت إلى نزوح مئات الأفراد، وتدمير الأراضي الزراعية والبنية التحتية الحيوية، وتعطيل سبل عيش المجتمعات في المنطقة الساحلية بشدة.



وأوضح المكتب أن الأمم المتحدة تقوم بالتنسيق الوثيق مع السلطات المحلية والشركاء في العمل الإنساني على الأرض، وهي على استعداد لحشد المزيد من الدعم حسب الحاجة.



ودعا منسق الشؤون الإنسانية في سوريا الجهات المانحة الدولية إلى تقديم دعم عاجل استجابة لهذه الحالة الطارئة.