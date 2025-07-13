شكرا لقرائتكم خبر عن د.العيسى يُدشّن الخطة الاستراتيجية "المطورة" والحوكمة "المُحَدَّثة" لرابطة العالم الإسلامي والان مع تفاصيل الخبر

دشّن معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في مقر الرابطة بمكة المكرمة، الخطة الاستراتيجية "المطورة" والحوكمة "المُحَدَّثة" للرابطة، في احتفاليةٍ رسميّةٍ جمعَتْ قيادات الرابطة، وعدداً من الشخصيات الإسلامية بمكة المكرمة.

ويُراعي هذا التطوير والتحديث على الخطة الاستراتيجية والحوكمة في رابطة العالم الإسلامي، التحولات النوعية في مهام الرابطة، ولا سيما توسع البرامج الدولية ذات الصلة بتفعيل: "وثيقة مكة المكرمة ‬⁩"، و"وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية".

‏وأكّد فضيلته في كلمته الافتتاحية بهذه المناسبة، أنّ هذا التدشين ينصَبُّ على "التطوير" في الاستراتيجية و"التحديث" في الحوكمة بما يعزِّزُ من رؤية الرابطة ورسالتِها وأهدافِها وقِيَمها، مؤكداً معاليه أنّ هذا يعني أنّ أُسس الرابطة التي أُنشئت من أجلها، واشتمل عليها نظامها الأساسي تُمثّل مبادئ راسخة تُسَخَّر لها كافة الإمكانات والخطط "تطويراً" و"تحديثاً".



احتفاليةٍ رسميّةٍ جمعَتْ قيادات الرابطة (1)



احتفاليةٍ رسميّةٍ جمعَتْ قيادات الرابطة (2)



احتفاليةٍ رسميّةٍ جمعَتْ قيادات الرابطة (3)



احتفاليةٍ رسميّةٍ جمعَتْ قيادات الرابطة (4)



احتفاليةٍ رسميّةٍ جمعَتْ قيادات الرابطة (5)