شكرا لقرائتكم خبر عن "حزب الله": ليس لنا أي تواجد أو نشاط في سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى "حزب الله" في لبنان، ما ورد في بيان وزارة الداخلية السورية حول ارتباط أحد الموقوفين في محافظة حمص بحزب الله.



وذكر حزب الله - في بيان صحفي اليوم /الأحد/ - أنه "ليس لديه أي تواجد أو نشاط في سوريا، ولا علاقة له بأي أحداث أو صراعات هناك؛ وهو حريص على أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها".



وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت توقيف شخص يدعى "محمود فاضل"، وبحوزته عبوات ناسفة جاهزة للاستخدام لتنفيذ عمليات إرهابية في المنطقة؛ وهو مرتبط بخلية تتبع لحزب الله.