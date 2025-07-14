شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 11 فلسطينيا، وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، اليوم /الأحد/ جراء سلسلة من الغارات الجوية التي شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ضمن عدوان متواصل يدخل شهره العاشر.



وأفادت مصادر طبية فلسطينية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - باستشهاد 5 فلسطينيين في قصف نفذته طائرة مُسيّرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في بلدة الزوايدة وسط القطاع.



واستشهد مواطن سادس في قصف استهدف حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وفي مواصي بلدة القرارة شمال غربي مدينة خان يونس، كما استشهد خمسة أفراد من عائلة واحدة، بينهم أطفال، جراء استهداف خيمة تؤوي نازحين.