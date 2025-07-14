شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: آمل التوصل إلى اتفاق بشأن غزة الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه يآمل التوصل إلى اتفاق بشأن غزة الأسبوع المقبل، مؤكدا " محادثاتنا مستمرة بشأن غزة، ونأمل التوصل إلى شيء خلال الأسبوع المقبل وسنرى ما يحدث".

وقالت وسائل إعلام فلسطينية فى مستشفيات قطاع غزة إن 95 فلسطينيا استشهدوا بغارات الاحتلال على القطاع منذ فجر الأحد، بينهم 52 بمدينة غزة.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أنه تم تشخيص أكثر من 5 آلاف و800 طفل بسوء التغذية فى غزة خلال يونيو الماضي.

من جهتها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن عيادتها فى قطاع غزة شهدت زيادة بحالات سوء التغذية منذ مارس الماضى مع بدء الحصار الذى فرضته حكومة الاحتلال.

على صعيد المفاوضات، نقلت وكالة "رويترز" عن المبعوث الأمريكى ستيف ويتكوف قوله إنه متفائل بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة.

كما قالت حركة (حماس) إن وفدا من الحركة بحث مع وفد من حركة الجهاد الإسلامى تطورات المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار، وناقشا ردود الاحتلال على المقترحات التى قدمها الوسطاء وسبل التعامل معها.

وكانت القناة الـ12 العبرية نقلت عن مصادر قولها إنه من المتوقع أن تقدم "إسرائيل" خرائط جديدة تتعلق بنطاق انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلى من قطاع غزة؛ بما فى ذلك السيطرة على محور موراغ.