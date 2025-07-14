شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفرنسى بالكويت: العلاقات الفرنسية - الكويتية ترتكز على الثقة والشراكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة الكويت، أوليفييه جوفان، إن العلاقات الفرنسية ـ الكويتية ترتكز على الثقة والشراكة لاسيما في مجال الأمن والدفاع.



وأشار في هذا الصدد إلى "أقدم اتفاقية دفاعية وقعت بين فرنسا ودول الخليج عام 1992" إلى جانب برامج التدريب العسكري والتعاون المستمر بين جيشي الكويت وفرنسا.



جاء ذلك في كلمة للسفير جوفان خلال احتفال سفارة فرنسا لدى الكويت باليوم الوطني الفرنسي (يوم الباستيل) بحضور نائب وزير الخارجية الكويتي، السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وعدد من المسئولين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى الكويت.



وقال سفير فرنسا إن الزيارة الرسمية التي يقوم بها أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى فرنسا تعد "محطة تاريخية مهمة تجسد عمق العلاقات الكويتية - الفرنسية التي تمتد لنحو ستة عقود".



وأضاف أن الاحتفال باليوم الوطني هذا العام يكتسب طابعا خاصا تزامنا مع "الزيارة التاريخية" التي يقوم بها أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى فرنسا يومي الأحد والاثنين والتي ستشهد حضوره للعرض العسكري الرسمي بمناسبة العيد الوطني الفرنسي إلى جانب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قبل أن يلتقي به في قصر الإليزيه على غداء عمل.



ولفت السفير جوفان إلى اهتمام الشركات الفرنسية برؤية دولة الكويت التنموية "كويت جديدة 2035" وتعزيز التعاون في قطاعات النقل والطاقة والمدن المستدامة إلى جانب تنامي استثمارات دولة الكويت في فرنسا لاسيما مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.



وأشاد بالعلاقات الثقافية والإنسانية المتميزة "كون فرنسا الوجهة الأولى في فضاء شنجن للسياح الكويتيين" وكذلك بالنشاط الفرانكوفوني في دولة الكويت، مؤكدا حرص بلاده على "زيادة أعداد الطلبة الكويتيين في الجامعات الفرنسية وتعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي".