شكرا لقرائتكم خبر عن العراق ينفى إيقاف الرحلات الجوية مع تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت وزارة النقل العراقية، اليوم الاثنين، الأنباء التى تداولتها بعض وسائل الإعلام، بشأن إغلاق الأجواء العراقية أو إيقاف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا.

وأكدت الوزارة للوكالة الرسمية "واع"، أنَّ ما يتم تداوله لا صحة له إطلاقًا، مشددة على أنَّ مطارات العراق وأجواءه مفتوحة أمام جميع الشركات العاملة في مجال النقل الجوي.

ودعت وزارة النقل العراقية وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحذر في نقل الأخبار، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة.

وأشارت إلى أنَّ حركة الملاحة الجوية في الأجواء العراقية تسير بانسيابية تامة، وأنَّ جميع الرحلات الجوية المجدولة مستمرة وفق مواعيدها المحددة.