شكرا لقرائتكم خبر عن 7 شهداء ومصابون فى قصف الاحتلال الإسرائيلى مناطق بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم الإثنين، بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلى مناطق مختلفة في مدينة غزة منذ فجر اليوم.

وأعلنت مصادر طبية في مستشفى الشفاء في مدينة غزة، عن استقبال 5 شهداء وعدد من المصابين في قصف لطيران الاحتلال على منطقة الصفطاوي شمال المدينة.

كما أعلن مستشفى المعمداني في مدينة غزة، عن وصول شهيدين وجرحى جراء قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.