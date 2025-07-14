شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يفكك أحد أضخم معامل الكبتاجون فى بعلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجيش اللبنانى، تفكيك أحد أضخم معامل المخدرات وردم نفق تابعا للمعمل، وضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة فى بلدة اليمونة - بعلبك شرق لبنان .

وقالت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إنه بعد توافر معلومات لدى مديرية المخابرات حول معمل رئيسي لحبوب الكبتاجون في بلدة اليمونة - بعلبك، نفذت دورية من المديرية تؤازرها وحدة من الجيش عملية دهم للمعمل، وتبين أنه أحد أضخم المعامل التي ضُبطت حتى تاريخه.

وأضافت، عمل عناصر الجيش على تفكيك المعدات والآلات المستخدَمة في المعمل، ويبلغ وزنها نحو 10 أطنان، وقاموا بتدمير قسم منها، بالإضافة إلى ضبط كمية ضخمة من حبوب الكبتاجون ومادة الكريستال والمواد المخدرة المختلفة.

كما استقدم الجيش جرافة، قامت بردم نفق يبلغ طوله نحو 300 متر،كان يُستخدم للدخول إلى المعمل والخروج منه وتخزين جزء من معداته.

وتم تسليم المضبوطات ومباشرة التحقيق بإشراف القضاء المختص وجار المتابعة لضبط المتهمين .

