شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب الإعلام الحكومى بغزة: الاحتلال ارتكب 112 مجزرة بحق طوابير تعبئة المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 112 مجزرة مروعة بحق الفلسطينيين خلال محاولاتهم تعبئة المياه.

وأوضح المكتب أن هذه المجازر أسفرت عن استشهاد أكثر من 700 مدني، أغلبيتهم أطفال.

وطالب المكتب المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية بالتحرك العاجل لوقف ما وصفها بـ"حرب التعطيش" التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة، وضمان وصول المياه إلى السكان دون عوائق أو استهداف.