شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية لبنان يطالب الاتحاد الأوروبى بالضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب وزير الخارجية والمغتربين اللبنانى يوسف رجى، الاتحاد الأوروبى بالضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس وباقى الأراضى المحتلة فى جنوب لبنان.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية اللبنانى، اليوم الاثنين، مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، وذلك على هامش محادثات أجراها معها في بروكسيل؛ لبحث الموضوعات المشتركة بين لبنان والاتحاد الأوروبي.

وتناول الجانبان دور الاتحاد المساعد في ملف التجديد لقوات حفظ السلام "يونيفيل"، كما ناقشوا قرار الحكومة اللبنانية بشأن حصرية السلاح وأكد أنها ماضية في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والقضائية والإدارية.

وأكد وزير الخارجية اللبناني ضرورة دعم الاتحاد الأوروبي لبلاده، وعرض خطة الحكومة في معالجة ملف النازحين السوريين وأهمية عودتهم لبلادهم.

من جهتها..أكدت نائب رئيس المفوضية الأوروبية أهمية العلاقات الثنائية بين لبنان والاتحاد الأوروبي، مشددة على تنفيذ الإصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل مجلس الشراكة اللبناني - الأوروبي الذي سيعقد في أواخر هذا العام.