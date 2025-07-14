شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: زلزال جنوب إسبانيا يشعر به سكان مدن شمال البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ناصر جبور مدير المعهد الوطنى المغربى للجيوفيزياء، إن زلزالا بقوة 5.5 درجة ضرب غرب البحر الأبيض المتوسط، أحس به سكان مجموعة من المدن الشمالية المغربية.

وأضاف جبور، في تصريحات صحفية، أن المدن التي أحس سكانها بقوة هذا الزلزال، الذي ضرب قرب السواحل الجنوبية الإسبانية، هي "السعيدية والناظور وزايو والحسيمة ومناطق بمدن تطوان وطنجة"، بالإضافة إلى مدن شاطئية أخرى.

وأوضح أن درجة هذا الزلزال "متوسطة"، ومنطقة سواحل ألميريا الإسبانية معروفة بمثل هذا النشاط الذي كان في السابق يتركز أثره على الجانب المغربي؛ لكن اليوم يظهر العكس.

وأشار جبور إلى أن هذا الزلزال أحس به سكان مدن المغرب والجزائر، مع أثر أكبر لسكان المدن الساحلية الإسبانية الجنوبية.

وضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختير، صباح اليوم الاثنين، عشرات المدن والبلدات في إسبانيا، وشعر به السكان في مناطق سياحية شهيرة، وخصوصا قبالة ساحل مدينة ألميريا الاسبانية، وفق ما أفاد به المعهد الوطني الجغرافي الإسباني.