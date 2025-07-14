شكرا لقرائتكم خبر عن النقل العراقية تعلن استئناف الرحلات الجوية إلى إيران ابتداءً من غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم /الإثنين/، استئناف رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى إيران، ابتداءً من يوم غد /الثلاثاء/، بعد توقف مؤقت.



وذكرت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه تقرر استئناف رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى إيران، بعد توقف مؤقت فرضته الأوضاع الأمنية الإقليمية خلال الفترة الماضية.

وأضافت الوزارة أن القرار جاء بعد توجيهات وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي والتنسيق عالي المستوى مع الجهات الأمنية والرقابية المختصة، واستنادا إلى استقرار الأوضاع بما يسمح بعودة حركة النقل الجوي بشكل تدريجي وآمن.



وقال مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم إن الرحلات في المرحلة الأولى ستنطلق بواقع أربع رحلات أسبوعيًا، رحلتان من مطار بغداد الدولي يومي الثلاثاء والسبت، ورحلتان من مطار النجف الأشرف الدولي يومي الأربعاء والأحد.



وأشار البيان إلى أن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية كان لها دور محوري في استئناف هذه الرحلات من خلال تنسيقها الفني والتشغيلي المستمر مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعتها لحركة الطلب على السفر، مما أسهمت هذه الجهود في رفع عدد الرحلات الجوية اليومية إلى مختلف الوجهات ليصل لأكثر من 40 رحلة يوميًا.