شكرا لقرائتكم خبر عن بحثا التهديدات الإسرائيلية لـ"لبنان".. جنبلاط بعد لقائه نبيه بري: ملف الجنوب في يد أمينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، عقب لقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، إن ملف الجنوب في يد أمينة.



جاء عقب مباحثاته ، اليوم/الإثنين/، مع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، آخر تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية.



وفيما يتعلق بالتهديدات الإسرائيلية، قال جنبلاط، إنه يعتبرها سيف مسلط في كل لحظة، ولا يجوز الاستمرار في هذا الأمر.