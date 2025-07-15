شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل ثلاثة جنود في معارك شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ثلاثة جنود في معارك شمال قطاع غزة.



ذكرت ذلك قناة "i24" الإسرائيلية مساء اليوم الإثنين.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت في وقت سابق بوقوع عدة أحداث أمنية اليوم في أحياء الشجاعية والتفاح وخان يونس، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة، دون أن تشير إلى مزيد من التفاصيل في هذا الصدد.



وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلنت فيه مصادر طبية في مستشفى الشفاء في غزة عن استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح بينهم أطفال ونساء بعد استهداف الاحتلال مناطق متفرقة من المدينة، كما أعلن مستشفى المعمداني، عن وصول شهيدين وجرحى جراء قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.