شكرا لقرائتكم خبر عن هآرتس: انتحار ما لا يقل عن 15 جنديا إسرائيليا منذ بداية عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، بان هناك ارتفاع عدد الجنود الذين انتحروا خلال الخدمة الفعلية في الجيش مقارنة بالسنوات السابقة.

وقالت هارتس، انتحر ما لا يقل عن 15 جنديا إسرائيليا منذ بداية عام 2025 و21 جنديا خلال عام 2024، موضحة أن غالبية المنتحرين خلال الحرب كانوا من جنود الاحتياط في الخدمة الفعلية.



وتابعت، نسبة كبيرة من جنود المنتحرين تعرضوا لحوادث قتال صعبة أثرت على حالتهم النفسية بشكل كبير.