شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تشن غارات جوية على مدينة السويداء جنوبى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

شنت إسرائيل غارات جوية على مدينة السويداء جنوبى سوريا، الثلاثاء، بعد وقت قليل من إعلان الجيش السورى دخولها.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "طيران الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مدينة السويداء".

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على الأنباء.

وكانت إسرائيل أكدت الإثنين، أنها دمرت دبابات سورية في منطقة التوترات بالسويداء، بينما حذرت من استهداف الدروز في سوريا.

وأكدت وزارة الدفاع السورية أن الجيش "يواصل ملاحقة المجموعات الخارجة عن القانون بمحيط مدينة السويداء، ومستمر في عملياته بهدف بسط الاستقرار والأمن".

وتشهد محافظة السويداء توترات مستمرة منذ أيام، بلغت ذروتها الأحد، حيث اندلعت اشتباكات دامية بين عشائر البدو وفصائل محلية درزية، على خلفية عمليات خطف متبادلة.

وأدت المواجهات إلى مقتل نحو 100 شخص، مما دفع الجيش السوري وقوات الأمن إلى نشر وحدات لفض النزاع والفصل بين الأطراف المتصارعة.