شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تستهدف آليات الجيش السورى فى السويداء بعد إعلان وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجيش الإسرائيلى، الثلاثاء، استهداف آليات عسكرية للجيش السورى فى محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، وذلك فى أعقاب إعلان وزير الدفاع السورى مرهف أبو قصرة، وقفاً تاماً لإطلاق النار فى المدينة التى شهدت اشتباكات دامية، أودت بحياة العشرات خلال اليومين الماضيين.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن الجيش الإسرائيلي، شن غارة جوية على مدينة السويداء، الثلاثاء، فيما لم ترد أي تفاصيل عن الخسائر الناجمة عن تلك الغارة.

وبحسب بيان مشترك لوزارة الدفاع الإسرائيلية ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فإن الغارات الإسرائيلية، تستهدف آليات الجيش السورى في السويداء، إذ تعتبر إسرائيل، وفق البيان، الانتشار العسكري السوري في جنوب البلاد، ينتهك اتفاقاً سابقاً، ويهدد أمن إسرائيل.