شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 12 وإصابة 8 آخرين جراء الغارات الإسرائيلة على البقاع شرق لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت غارت شنها الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، على منطقة وادي فعرا في البقاع الشمالي اللبناني، إحداها استهدفت مخيما للنازحين السوريين، عن مقتل 12 شخصا وإصابة 8 آخرين بجروح.

وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الثلاثاء، عن أن الضربات الإسرائيلية المستمرة على لبنان رسالة واضحة لجماعة «حزب الله»، متهماً الجماعة المدعومة من إيران بالسعي لإعادة بناء قدراتها بما ينتهك اتفاقاً لوقف إطلاق النار.

وذكر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم أنه بدأ قصف أهداف تابعة لـ«قوة الرضوان»، قوة النخبة بالجماعة، في منطقة البقاع بلبنان. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 6 أشخاص على الأقل أصيبوا جرّاء الغارات الإسرائيلية.

وأفاد كاتس في بيان: «غارات جيش الدفاع الإسرائيلي الجارية حالياً في لبنان رسالة واضحة إلى منظمة (حزب الله) الإرهابية، التي تُخطط لإعادة بناء قدراتها لشن الغارات ضد إسرائيل من خلال (قوة الرضوان)».

وذكر أن الغارات رسالة أيضاً إلى الحكومة اللبنانية، المسؤولة عن الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار.

ولم يصدر أي ردّ فعل علني حتى الآن من «حزب الله» أو من الحكومة اللبنانية على الغارات الإسرائيلية الأحدث.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، الثلاثاء، غارات على السلسلتين الغربية والشرقية في البقاع اللبناني، وفق ما نشرت «وكالة الأنباء المركزية» المحلية.