الكويت والهند توقعان مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي

القاهرة - سامية سيد - وقعت الكويت والهند على مذكرة تفاهم جديدة تتضمن ما يخدم سوق النقل الجوي في إطار التنسيق المشترك لتطوير العلاقات الثنائية الخاصة بقطاع النقل الجوي بين البلدين.



وقالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، في بيان صحفي، إن توقيع المذكرة جاء عقب جولة مباحثات ثنائية، اليوم/الثلاثاء /، في مدينة نيودلهي الهندية، بين الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، برئاسة رئيس الطيران المدني، الشيخ حمود مبارك الحمود الجابر الصباح، وسلطات الطيران المدني في الهند برئاسة، سمير كومار، وكيل وزارة الطيران المدني.



ونقل بيان الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، عن رئيس الطيران المدني، الشيخ حمود مبارك الحمود الجابر الصباح، قوله إن المباحثات جرت في أجواء ودية تعكس روح التعاون بين الجانبين وتضمنت تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر والخبرات الفنية في مجال الطيران المدني بشكل عام وآخر مستجدات سوق النقل الجوي والعمل على تطويره بما يتناسب مع تطلعات المسافرين ومتطلبات المرحلة المقبلة.



وأشار البيان إلى أن المباحثات جرت بمشاركة سفير دولة الكويت لدى الهند، مشعل مصطفى الشمالي، ورئيس مجلس إدارة شركة "الخطوط الجوية الكويتية"، عبدالمحسن الفقعان، ورئيس مجلس إدارة شركة "طيران الجزيرة"، مروان بودي، ووفد من وزارة الخارجية الكويتية والفريق الفني المشارك من الإدارة العامة للطيران المدني.