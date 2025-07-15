شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدين خطط إسرائيل لإقامة مخيم للفلسطينيين جنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات خططاً إسرائيلية تم تداولها مؤخراً تهدف لحشر الفلسطينيين في مخيم صغير في جنوب قطاع غزة.

وشددت الأمانة العامة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، على أن هذه الخطة التي يدعوها الاحتلال بـ"مدينة إنسانية" لا تمت للمدنية أو الإنسانية بأدنى صلة.

وأكدت الجامعة العربية على أن الخطة المرفوضة شكلا وموضوعا، تعكس مستوى جديداً من الانحدار الأخلاقي والقيمي للاحتلال، وتكشف عن نية لمواصلة مخطط التطهير العرقي، وإعادة احتلال قطاع غزة وربما تهيئته لنشر المستوطنات.

وتناشد الأمانة العامة للجامعة العربية المجتمع الدولي التصدي بقوة لمثل هذه المُخططات اللاإنسانية، والتي تُعيد للأذهان ذكرى أحداث سوداء شهدها القرن العشرون وكان المتصور أن العالم قد تجاوزها، مؤكدة أن المطلوب الآن هو التوصل في أسرع وقت لاتفاق لوقف إطلاق النار، وتوقف إسرائيل عن وضع العصي في العجلات والمماطلة واختراع العقبة تلو العقبة للتهرب من استحقاق وقف إطلاق النار.