شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الثلاثاء، على وقع الأحمر، حيث سجل مؤشرها الرئيسي "مازي" انخفاضًا بنسبة 0,51 %، ليستقر عند 18.824,28 نقطة.



من جانبه، سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، تراجعًا بنسبة 0,57 % إلى 1.547,38 نقطة، فيما سجل “MASI.ESG”، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، انخفاضا بنسبة 1,12 % إلى 1.296,13 نقطة.



بدوره، سجل “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، انخفاضا بنسبة 0,17 % إلى 1.790,44 نقطة.



وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق كل من مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″، ومؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو آل-ليكيد”، على خسارة بنسبة 0,56% إلى 18.222,99 نقطة، وبنسبة 0,45 % إلى 16.172,25 نقطة، على التوالي.



وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات أزيد من 484,6 مليون درهم، تحققت بالأساس على مستوى السوق المركزي (الأسهم).

أما فيما يتعلق برسملة البورصة، فقد تجاوزت 985,4 مليار درهم.