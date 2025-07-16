شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الصناعة السعودي: نمو سنوي 30٪ بقطاع التعدين السعودي بدعم البنية والأنظمة والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن قطاع التعدين في المملكة يشهد نموًا سنويًا بنسبة 30% في أعمال الاستكشاف، مدفوعًا بعدة ركائز أساسية منها تحديث الأنظمة والتشريعات، تسهيل الإجراءات للمستثمرين، توفير قواعد بيانات جيولوجية، تنفيذ مسح جيولوجي واسع النطاق، الربط الصناعي والتكامل مع سلاسل القيمة المضافة

وأضاف خلال لقاء خاص مع مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، يوليانا سعدان، على هامش منتدى التعدين بنسخته الرابعة، أن المملكة نفّذت بنى تحتية متكاملة لدعم قطاع التعدين، شملت شبكة قطارات تمتد على أكثر من 1500 كيلومتر (مثل قطار الشمال-الجنوب)، بالإضافة إلى مدينة رأس الخير الصناعية ومينائها الضخم الذي يخدم قطاعي الفوسفات والألمنيوم.

وفيما يخص الموارد المائية، قال المديفر إن 80% من إنتاج المملكة من الذهب يتم باستخدام المياه المعالجة، لافتًا إلى أن قطاع الفوسفات أيضًا يتجه نحو استخدام المياه المُعالجة بنسبة تصل إلى 70–80%، في ظل ندرة المياه الجوفية في الدرع العربي النوبي.

وأشار إلى أن المملكة أصبحت ثاني أكبر مصدر عالمي للأسمدة الفوسفاتية بعد إنجاز مشاريع توسعية كبرى، كما يتم العمل حاليًا على توسيع قطاع الحديد وربطه بشبكات الكهرباء بدلاً من الاعتماد على الوقود، بهدف خفض التكاليف وتوفير طاقة بأسعار تنافسية.

وأكد نائب الوزير أن المملكة تمتلك واحدة من أفضل شبكات الطرق والموانئ عالميًا، إلى جانب بنية تحتية قوية وموارد بشرية مؤهلة، مضيفًا: "الأهم من كل ذلك، أن لدينا في المملكة الإرادة والرؤية والقيادة التي تدفع نحو التحول والنمو."