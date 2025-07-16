شكرا لقرائتكم خبر عن سانا: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مواقع انتشار القوات الأمنية والعسكرية في السويداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن طيران الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارات جوية؛ دعماً للمجموعات المسلحة؛ استهدفت مواقع انتشار القوات الأمنية والعسكرية في السويداء؛ ما أسفر عن مقتل عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي والجيش السوري.



ونقلت الوكالة السورية، اليوم /الثلاثاء/ عن وزارة الداخلية السورية، أن الاشتباكات لا تزال مستمرة في ظل جهود حثيثة تبذلها الحكومة بالتنسيق مع وجهاء وأعيان السويداء؛ لاستعادة السيطرة الكاملة وفرض الأمن والاستقرار.. موضحة أن قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع وحدات من وزارة الدفاع، تمكنت من طرد المجموعات الخارجة عن القانون من مركز مدينة السويداء وتأمين المدنيين وإعادة مظاهر الاستقرار إلى المدينة.



وأشارت الوزارة إلى أنه في أعقاب هذه العملية، عُقد اجتماع موسع ضمّ قائد الأمن الداخلي في السويداء وعدداً من رجال الدين ووجهاء المدينة، حيث تم التوافق على تثبيت نقاط أمنية داخل المدينة وسحب الآليات العسكرية ووحدات قوات الدفاع؛ استجابة لرغبة الأهالي وتعزيزاً لحالة التهدئة.. لافتة إلى أن المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون شنّت اعتداءات استهدفت عناصر الشرطة والأمن، في محاولة لإرباك المشهد الأمني ونسف ما تم التوصل إليه من تفاهمات محلية.