شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 61 شخصا إثر الغارات الإسرائيلية على القطاع فى أخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل أكثر من 60 شخصا جراء القصف الإسرائيلي على غزة، الثلاثاء، فيما يواصل الجيش ارتكاب المجازر بحق النازحين ومنتظري المساعدات آخرها بمخيم الشاطئ أسفرت عن أكثر من 20 قتيلا.

وأحصت وزارة الصحة في غزة "استشهاد 93 شخصا وإصابة 278 آخرون جراء القصف والغارات الإسرائيلية على غزة في آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإجمالية منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 58479 شهيدا و139355 إصابة، بينهم 844 شهيدا وأكثر من 5604 إصابات من منتظري المساعدات".

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف وعمليات النسف، مستهدفا المدنيين ومرتكبا مجازر مروعة بحق العائلات، في إطار حرب إبادة مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وترافق هذه الهجمات حصار خانق وإغلاق كامل للمعابر، مع منع دخول المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى تفشي المجاعة على نطاق واسع وظهور أمراض مرتبطة بسوء التغذية، خاصة بين الأطفال والنساء.