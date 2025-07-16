شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى فى منظمة التحرير: دعم المغرب للقضية الفلسطينية دائم ومحورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بها، أحمد سعيد أحمد التميمى، أن دعم المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، للقضية الفلسطينية "دائم ومحوري".

وأشاد التميمي، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء بالرباط عقب لقائه مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بالعلاقات العريقة التي تربط المغرب بالسلطة الفلسطينية، وبالدعم الدائم الذي يقدمه المغرب للقضية الفلسطينية.

وقال إن مباحثاته مع بوريطة كانت مثمرة، حيث تم التطرق لعدة قضايا تهم أوضاع الشعب الفلسطيني جراء تداعيات الحصار الإسرائيلي من قبيل الإفراج عن أموال السلطة الوطنية الفلسطينية وإيقاف الانتهاكات الإسرائيلية في المعابر الحدودية.

من جهة أخرى، أشار المسؤول الفلسطيني إلى أنه أطلع بوريطة أيضا على الوضع في القدس والممارسات الإسرائيلية إزاء الفلسطينيين، مشيدا في هذا السياق، بالدور الذي تضطلع به لجنة القدس، التي يرأسها الملك محمد السادس، في الدفاع عن مدينة القدس ودعم صمود المقدسيين.