شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الهجرة الدولية: أكثر من 21 ألف مهاجر أُعيدوا من سواحل ليبيا منذ بداية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن قوات خفر السواحل الليبية اعترضت عشرات الآلاف من المهاجرين منذ مطلع العام الجاري، وأعيد معظمهم إلى الأراضي الليبية.

وقالت المنظمة إن "قوات خفر السواحل الليبية اعترضت 12338 مهاجرا بين 12 يناير ويوليو الجاري، وأُعيد منهم 10653 إلى الأراضي الليبية، فيما توفي 317 مهاجرا وفُقد 286 آخرون خلال الفترة نفسها".

وأوضحت المنظمة أن إجمالي عدد المهاجرين الذين تم اعتراضهم منذ بداية عام 2024 بلغ 21762 شخصا، بينما سُجلت 665 حالة وفاة، و1034 حالة فقدان في البحر.

وبحسب بيانات المنظمة الدولية تتجاوز هذه الحصيلة ما تم تسجيله خلال عام 2023، الذي شهد اعتراض 17190 مهاجرا، ووفاة 962، وفقدان مهاجر واحد فقط.