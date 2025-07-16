شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية بشامون فى محافظة جبل لبنان تفرض حظرا ليليا للتجوال على الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت بلدية بشامون في محافظة جبل لبنان قرارا بفرض حظر تجول ليلي على الأجانب المتواجدين داخل نطاق البلدة، موضحة أن هذا الإجراء يأتي في سياق الحفاظ على الأمن.

وذكرت بلدية بشامون في محافظة جبل لبنان أنها "قررت فرض حظر تجول ليلي على الأجانب المقيمين أو المتواجدين داخل نطاق البلدة، وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، ويطبق هذا القرار بشكل يومي حتى إشعار آخر".

وأضافت أن "القرار يشمل منع التنقل سيرا على الأقدام أو باستخدام أي وسيلة نقل، سواء كانت خاصة أو عامة، خلال فترة الحظر".

وأوضحت البلدية في بيانها أن "هذا الإجراء يأتي في سياق الحفاظ على الأمن العام وصون سلامة الأهالي"، مؤكدة أن "أي مخالفة ستقابل بإجراءات قانونية صارمة".

وختمت البلدية بدعوة "جميع المقيمين إلى الالتزام والتعاون مع القرار بروح من المسؤولية"، مشددة على أن "سلامة البلدة وسكانها تبقى الأولوية القصوى في هذه المرحلة".