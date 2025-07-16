شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 21 فلسطينيا من منتظرى المساعدات بينهم 15 اختناقا بالغاز جنوب خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 21 فلسطينيا بينهم 15 نتيجة الاختناق بالغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو منتظري المساعدات جنوب مدينة خان يونس، منذ فجر اليوم الأربعاء.



وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"،أن الاحتلال هاجم الآلاف من منتظري المساعدات جنوب خان يونس، بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى وقوع هذا العدد الكبير من الشهداء.



ولفت إلى أنه للمرة الأولى يتم تسجيل شهداء جراء الاختناق والتدافع للمواطنين في مراكز توزيع المساعدات، التي تحولت إلى مصائد للموت والقتل.



وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد قال قبل أيام إن 798 شخصا على الأقل استشهدوا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية في غزة منذ نهاية شهر مايو الماضي .



كما طالبت 169 منظمة إغاثية، مطلع الشهر الجاري بوقف آلية توزيع المساعدات الإسرائيلية الأمريكية التي تقودها ما تسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وذلك بعد ورود تقارير شبه يومية عن استشهاد فلسطينيين بنيران الاحتلال أثناء انتظارهم المساعدات قرب مراكزها.