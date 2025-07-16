شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: سقوط طائرة مسيرة مفخخه ضمن حدود محافظة كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت إدارة قضاء الدبس ضمن حدود محافظة كركوك فى العراق ، إن طائرة مسيرة مفخخة سقطت في قرية باي حسن على ارض زراعية وعلى مقربة من حقل باي حسن النفطي دون اضرار تذكر .

وأضافت الإدراة في بيان اليوم الاربعاء، وفقا للوكالة الوطنية العراقية"نينا"، إن الطائرة سقطت في الارض الزراعية خلف منزل فلاح وعلى مقربة من حقل باي حسن النفطي أكبر حقول شركة نفط الشمال ،ضمن قاطع مهام الفرقة الثامنة للجيش العراقي.

وكانت قد أفادت إدارة مطار كركوك الدولي في العراق، بإصابة شخص نتيجة سقوط 3 مقذوفات مجهولة المصدر على الجانبين العسكري والمدني للمطار.

وأكدت إدارة مطار كركوك الدولي في بيان، أن الحادث لن يؤثر على جدول الرحلات.

وذكرت إدارة المطار في البيان: "في الساعة 11:30 مساء الاثنين سقطت ثلاث مقذوفات مجهولة المصدر اثنتان منها سقطت في الجانب العسكري وواحدة سقطت في الجانب المدني".

وأضافت أن إحدى المقذوفات تسببت بحريق في الحشائش القريبة من البوابة المحاذية للجانب العسكري.

وأشارت إلى أنه تم إخماد الحريق من قبل قسم الإطفاء التابع لمطار كركوك الدولي.

وأوضحت أن شخصا أصيب في الهجوم بجروح خفيفة.

كما بينت أنه لا توجد أضرار في المدرج وأن جميع مرافق المطار لم تتأثر.

ولفتت في بيانها إلى أن قيادة عمليات كركوك والقطعات المتواجدة استجابت سريعا وانتشرت في محيط المطار، مؤكدة أنه لا يوجد أي تهديد ولن يؤثر الحادث على جدول الرحلات.