شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الوطني الفلسطيني": آلية توزيع المساعدات الحالية تفتقر للحد الأدنى من المعايير الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، أن آلية توزيع المساعدات فى غزة تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الإنسانية، فهي مناطق مغلقة محاطة بالأسلاك الشائكة دون وجود نقاط طبية أو إسعاف والازدحام فيها مقصود لخلق الفوضى وسقوط الضحايا، محذرا من استمرار استخدام الجوع وسيلة للإذلال والسيطرة.

وقال رئيس الوطني الفلسطيني في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"،إن ما جرى اليوم، شمال مدينة رفح من استشهاد 21 مواطنا بينهم 15 نتيجة الاختناق والغاز والتدافع في منطقة ما يسمى مركز توزيع المساعدات الامريكية (مصائد الموت) يكشف مجددا زيف الادعاءات الإنسانية ويؤكد أن ما يقدم باسم الإغاثة ما هو إلا سلاح جديد لقتل الفلسطينيين تحت غطاء إنساني كاذب.

وطالب بوقف فوري لعمل مؤسسة غزة الأمنية الأمريكية الاسرائيلية والعودة للآليات السابقة التي كانت تحت رقابة أممية، وطالب بلجنة تحقيق دولية مستقلة تكشف حجم الجريمة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.