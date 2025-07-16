شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الداخلية العرب: التوعية أساس تقليص الحوادث ونسعى لقاعدة بيانات مرورية والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر العربي الحادي والعشرين لرؤساء أجهزة المرور، بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في الجمهورية التونسية، بحضور العميد منيف ساري المطيري، رئيس المؤتمر، إلى جانب رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أعرب الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الدكتور محمد بن علي كومان، عن تقديره العميق للجمهورية التونسية على رعايتها الكريمة ودعمها المتواصل للمجلس وأمانته العامة، كما توجه بالشكر إلى وزراء الداخلية العرب على دعمهم المستمر وجهودهم لتعزيز التعاون الأمني العربي.

وأشار كومان إلى أن المؤتمر يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب في مجالات السلامة المرورية بين الدول الأعضاء، لاسيما ما يتعلق بتنظيم حركة المرور والحد من الحوادث، وهو موضوع بات يحظى بأولوية دائمة في أجندات العمل المروري العربي، نظراً لأهميته البالغة في حماية الأرواح والممتلكات.

وتطرقت الكلمة إلى برامج الدول الأعضاء للاحتفال بأسبوع المرور العربي، الذي يُنظم سنوياً في الفترة من 4 إلى 10 مايو، بوصفه مناسبة لتكثيف حملات التوعية، في ظل ما تشير إليه الإحصائيات من أن النسبة الكبرى من الحوادث تعود إلى أسباب بشرية، أبرزها ضعف الالتزام بقواعد المرور.

وفي هذا السياق، نوه الأمين العام بإدراج منظومة التوعية المرورية الذكية "الميتاهيب"، المعتمدة من القيادة العامة لشرطة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن جدول أعمال المؤتمر، بعد فوزها بالمركز الثاني في جائزة الأمير نايف للأمن العربي عن فئة البرامج الأمنية الرائدة، وذلك بناء على توصية هيئة أمناء الجائزة بعرض البرامج الفائزة في المؤتمرات ذات الصلة.

ودعا كومان الأجهزة المعنية في الدول الأعضاء إلى التقدم والمشاركة في فروع الجائزة الثلاثة، وهي: البرامج الأمنية الرائدة، الدراسات الأمنية، والإبداع الإعلامي الأمني، مشدداً على أهمية توثيق التجارب المتميزة ونشرها.

كما أعلن أن المؤتمر سيناقش مقترحاً لإنشاء قاعدة بيانات تحليلية مرورية عربية، تهدف إلى توفير معلومات دقيقة تسهم في اتخاذ قرارات فعالة للحد من الحوادث، وأكد أن نجاح هذه المبادرة يرتبط بمدى تعاون الدول الأعضاء في تزويدها بالبيانات اللازمة.

وفي ختام كلمته، أعرب الأمين العام عن ثقته بأن المؤتمر سيسفر عن نتائج بنّاءة تسهم في تعزيز السلامة المرورية في الدول العربية، متمنياً التوفيق والنجاح لأعمال المؤتمر والمشاركين فيه.