شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق الممر الجنوبي في الأجواء السورية أمام حركة الطائرات مؤقتًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، اليوم /الأربعاء/، إغلاق الممر الجنوبي في الأجواء السورية أمام حركة الطائرات بشكل مؤقت، وذلك اعتبارًا من الساعة 16:30 وحتى الساعة 18:30 (بتوقيت دمشق).



وأوضحت الهيئة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن الإغلاق يشمل الممر الجوي الجنوبي L513 (بصری – دمشق)، ويأتي هذا الإجراء حرصًا على ضمان أعلى معايير السلامة الجوية.