شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أركان جيش الاحتلال يعلن تحقيق أهداف عملية عربات جدعون فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلى تحقيق أهداف عملية عربات جدعون فى قطاع غزة، حسبما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلى.

يذكرأن، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الأربعاء، عن وصول 94 شهيداً منهم "7 انتشال" و252 إصابة من جراء العدوان الإسرائيلي إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفى الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأفادت الصحة الفلسطينية بغزة بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى إلى 58,573 شهيدًا 139,607 إصابات منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى الأربعاء، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، 7,750 شهيدًا 27,566 إصابة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، استكمال شق محور جديد في جنوب قطاع غزة ، يفصل شرق خانيونس عن غربها.

وقال الجيش الإسرائيلى في بيانه، إن المحور الجديد باسم "ماجين عوز" بطول 15 كيلومترا، يهدف للضغط على حركة حماس وحسم لواء خانيونس.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلى، إن المحور الجديد "ماغين عوز" يهدف إلى تحويل شرق خانيونس إلى منطقة محتلة على غرار رفح.