الرئيس اللبناني: مشاكلنا تُحل عندما يكون ولاؤنا للوطن لا للطوائف

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس اللبناني، جوزيف عون، "عندما يكون ولاؤنا للوطن لا للمصالح الضيقة والطوائف، تُحلّ مشاكلنا".



وأضاف، عون خلال لقائه مع أعضاء وفد من "مركز تموز للدراسات والتكوين على المواطنية"، اليوم /الأربعاء/: "تسعير الخطاب الطائفي خدمةً لمصالح البعض لا يفيد، بل يساهم في تدمير القيم المشتركة التي تجمعنا كلبنانيين، واتحادنا كشعب واحد".



كما التقى عون وفدا من إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي)، وقال "وجود الإرادة وحُسن الإدارة يشكّلان عاملين أساسيين في جعل الريجي موضع ثقة، ليس في الداخل فحسب، بل في الخارج أيضاً، لا سيما وأن هناك شركات عالمية تتعامل مع الريجي على أساس من الثقة".



من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة "الريجي" ناصيف سقلاوي: "بلغت تحويلات الريجي إلى الخزينة العامة 402 مليون دولار خلال عام 2024، على أمل أن تتخطّى 500 مليون دولار في عام 2025".