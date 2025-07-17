شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين والعراق يبحثان تطورات الأوضاع في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني تطورات الأوضاع في قطاع غزة.



واستعرض الجانبان - خلال اتصال هاتفي، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي.



وأشار فتوح إلى معاناة الفلسطينيين جراء استمرار العدوان، مؤكدا ضرورة التحرك العاجل لوقف العدوان وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات.



بدوره، أعرب رئيس مجلس النواب العراقي عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، معبرا عن إدانته للجرائم التي تُرتكب في غزة، مؤكدا أن ما يجري يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.