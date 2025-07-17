شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش يشعر بالجزع من تصاعد العنف في "السويداء" ويدين الغارات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، عن شعوره بالجزع لما يحدث في محافظة السويداء السورية، معبرا في الوقت نفسة عن إدانته للغارات الإسرئيلية على سوريا.



وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، في بيان، إن الأمين العام "يشعر بالجزع إزاء استمرار تصاعد العنف في السويداء، وهي منطقة ذات أغلبية درزية، والذي أفادت التقارير بأنه أودى بحياة مئات الأشخاص، بمن فيهم مدنيون، وأصاب وشرد أعداداً أكبر بكثير".



وأضاف أن الأمين العام "يدين بشكل قاطع جميع أشكال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك التقارير عن عمليات القتل التعسفية والأفعال التي تُؤجج نار التوترات الطائفية وتحرم الشعب السوري من فرصته في السلام والمصالحة بعد أربعة عشر عاماً من الصراع الوحشي".



وجدد المتحدث دعوته إلى خفض فوري للتصعيد واتخاذ تدابير عاجلة لاستعادة الهدوء وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن الأمين العام شدد على أنه من الضروري دعم عملية انتقال سياسي ذات مصداقية ومنظمة وشاملة في سوريا، تماشياً مع المبادئ الرئيسية لقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015.