شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السوري يبدأ الانسحاب من السويداء بعد انتشار القوى الأمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر في وزارة الدفاع السورية، ببدء انسحاب قوات الجيش من محافظة السويداء، عقب انتشار القوى الأمنية داخل المدينة.



وأوضح المصدر - وفقا لما بثته "تليفزيون سوريا" مساء /الأربعاء/ - أن عمليات الانسحاب بدأت فعلياً، إلا أن القصف الإسرائيلي المتواصل يسهم في تأخير عملية انسحاب وحدات الجيش.



في سياق متصل، رحبت الحكومة السورية بجهود الولايات المتحدة والدول العربية لحل الأزمة الحالية سلميا، فيما دعت وزارة الخارجية الأمريكية الحكومة السورية إلى سحب قواتها من محافظة السويداء بهدف السماح بخفض التصعيد.