شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تستنكر العدوان الإسرائيلى المتواصل على الأراضى السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت دولة الكويت عن استنكارها للعدوان الإسرائيلي المتواصل، منذ يوم أمس، على الأراضي السورية والذي طال، الأربعاء، عددا من المؤسسات الحكومية في العاصمة دمشق ومحافظة السويداء، جنوبي سوريا، وتسبب في سقوط عدد من الضحايا الأبرياء وإصابة العشرات من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، أن هذا العدوان الآثم والذي ألحق أضرارا جسيمة بالبنى التحتية والمرافق العامة من شأنه إقحام المنطقة في مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وفقا لما ذكر بيان لوزارة الخارجية الكويتية اليوم.

وجددت دولة الكويت مطالباتها بضرورة قيام المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسئولياتهم واتخاذ إجراءات صارمة لردع هذا العدوان ومحاسبة مرتكبيه ، معبرة عن دعمها للجمهورية العربية السورية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وحماية سيادتها.