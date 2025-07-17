شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان يناشد المواطنين الإبتعاد عن الفتنة وتغليب المصلحة العليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشد رئيس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، جميع اللبنانيين الابتعاد عن الفتنة وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبار آخر.

وكتب سلام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "اكس" مساء اليوم الأربعاء "في ضوء ما شاهدناه اليوم من أحداث متفرقة أخذت طابعاً مذهبياً يرفضه شعب لبنان ، أناشد جميع اللبنانيين الابتعاد عن الفتنة وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبار آخر".

وأضاف "وقد تواصلت مع الوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية ، والتشدد بوجه أي تفلت أو محاولة قد تهدد الإستقرار".