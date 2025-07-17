شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص فى غارة إسرائيلية على الناقورة بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، مقتل شخص فى غارة إسرائيلية بمسيرة استهدفت شاحنة في بلدة الناقورة.

وكانت الوزارة، أكدت مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح، في أن الغارة الإسرائيلية بمسيرة استهدفت سيارة على طريق عام تول-الكفور قضاء النبطية.

ويأتي هذا في الوقت الذي يحلق فيه الطيران الإسرائيلي منذ صباح اليوم الخميس، بشكل مركز فوق بلدات: حومين التحتا والفوقا، دير الزهراني، رومين، صربا، عين قانا، عنقون، عرب الجل والناقورة.

وسقطت مسيرة في أحد شوارع بلدة الناقورة، بعد أن ألقت قنبلة باتجاه أحد الشوارع داخل البلدة، حيث تعرضت لعطل تقني أدى إلى سقوطها وتحطمها، دون أن تُسجل أي إصابات.

يُذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي عمد مرارًا خلال الأيام الماضية إلى اختراق جدار الصوت فوق مناطق لبنانية كرسالة "استفزازية"، وغالبًا ما يتسبّب هذا النوع من الطلعات بأضرار مادية طفيفة وتصدّعات في المنازل الزجاجية، إضافة إلى الأثر النفسي على السكان، وخصوصًا الأطفال وكبار السن.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اختراق وانتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار في لبنان؛ والتي دخلت حيز التنفيذ يوم 27 نوفمبر 2024، ومنذ سريان الهدنة ارتكبت "إسرائيل" آلاف الخروقات، والتي خلّفت ما لا يقل عن 216 قتيلا و508 جرحى.