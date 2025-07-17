شكرا لقرائتكم خبر عن حداد بالعراق بعد مقتل العشرات فى حريق بمركز تجارى.. وتشكيل لجنة للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن العراق الحداد 3 أيام على أرواح ضحايا الحريق الضخم بمركز تجارى وسط مدينة الكوت جنوبى بغداد، الذى أسفر عن أكثر من 60 قتيلا.

وأكدت وزارة الداخلية العراقية أن 61 شخصا لقوا مصرعهم في الحري، وقال محافظ واسط محمد جميل المياحي، في منشور عبر صفحته في فيسبوك إن "السلطات المحلية باشرت بإقامة دعاوى قضائية ضد صاحب البناية والمول، وكل من له علاقة".

ولم يعرف بعد سبب الحريق، وأوضح المحافظ أن الجهات المعنية تواصل التحقيق في الأمر، و"سيتم الإعلان عن النتائج الأولية خلال 48 ساعة، للرأي العام بكل شفافية".

وقال المسؤول المحلي في بلدية الكوت علي المياحي لرويترز "لا تزال هناك جثث لم تُنتشل بعد، تحت أنقاض الحريق".

وأعلنت قيادة شرطة محافظة واسط عن استنفار كامل لفرق الدفاع المدني في المحافظة لإخماد الحريق فى هايبر ماركت الكورنيش".

ووجه وزير الداخلية العراقى عبد الأمير الشمرى اليوم الخميس، بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب اندلاع حريق أمس بمركز تجارى بمدينة الكوت شرقى البلاد.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم أوردته الوكالة العراقية للأنباء "نينا" - أن الحريق المروّع، الذي اندلع مساء أمس الأربعاء في مركز تجاري مكون من خمسة طوابق وسط محافظة واسط، أودى بحياة 61 شخصا.. مشيرة إلى أن لجنة التحقيق ستكون برئاسة المستشار الفني، وعضوية مدير الأدلة الجنائية، وعدد من كبار المحققين والفنيين المختصين، وذلك للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اندلاع الحريق، وتحديد مواضع الخلل والمسؤولية بدقة وشفافية.

وأكدت "الداخلية العراقية" أنها لن تتهاون في محاسبة أي جهة يثبت تقصيرها أو مسؤوليتها، التزاماً بالحق والعدالة، وحرصاً على سلامة المواطنين، وستُعلن نتائج التحقيقات الفنية الشاملة فور اكتمالها، التزاماً من الوزارة بمبدأ الشفافية الكاملة أمام الرأي العام.