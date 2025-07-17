شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى .. والاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين فى الضفة والان مع تفاصيل الخبر

اقتحم العشرات من المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، اليوم الخميس، بأن عشرات المستعمرين بحماية قوات الاحتلال اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وفي سياق آخر .. اعتقلت قوات الاحتلال 8 فلسطينيين من منطاق عدة من مدن الضفة الغربية.

وأوضحت "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين من مخيم بلاطة شرق نابلس، وداهمت منازل عدة وفتشتها وعبثت بمحتوياتها،

كما اعتقلت شابا من قرية دير ابزيع غرب مدينة رام الله، بعد مداهمة منزله وتفتيشه، بالإضافة لاعتقال مواطنين اثنين من محافظة بيت لحم بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما، كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا في وادي الفارعة جنوب طوباس بعد إصابته.

وفي السياق .. فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة منازل في بلدة قباطية جنوب جنين.

وأفادت "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم بلدة قباطية بعدد كبير من الاليات العسكرية والجرافات، وداهمت عدداً من المنازل وأجبرت سكانها على مغادرتها وحولتها إلى ثكنات عسكرية، كما احتجز جنود الاحتلال عدة شبان، ونكلوا بهم، كما اعتقل شقيقان بعد مداهمة منزلهم وتخريبه، فيما اعتدت على شاب بالضرب المبرح.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدتي بيت كاحل وحلحول شمال الخليل، وعدة أحياء في مدينة الخليل، واحتجزت أكثر من 20 مواطنا بينهم أسرى محررين ونكلت بهم، وأجرت معهم تحقيقات ميدانية في ديوان العصافرة في البلدة قبل الإفراج عنهم .

كما اقتحمت بلدة حلحول شمالا وفتشت عدة منازل عرف منها منزل المحرر محمد وليد زماعرة، فيما داهمت منطقة السهلة في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل وفتشت عدة منازل .