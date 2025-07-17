شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: قصف كنيسة دير اللاتين فى غزة جريمة حرب بحق النازحين ودور العبادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصفت حركة حماس قصف جيش الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم لكنيسة دير اللاتين بمدينة غزة، بأنه جريمة حرب، مطالبة بضرورة وقف العدوان الهمجى، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد الإنسانية.



وقالت حماس - فى بيان صحفى - إن استهداف الاحلال لكنيسة دير اللاتين والذى أدى لإصابة كاهن رعيّة الكنيسة وعدد من النازحين داخلها، يمثِّل جريمة جديدة يرتكبها بحق دور العبادة، والنازحين الأبرياء، تأتى فى سياق حرب الإبادة الشاملة على للشعب الفلسطينى بكل مكوّناته.



وأضافت حماس أن استمرار المجازر وسياسة تجويع الشعب الفلسطينى وقتل الأبرياء والمدنيين فى قطاع غزة، واستهداف المساجد والكنائس والمستشفيات والمخابز وآبار المياه وكافة المرافق المدينة، تعد جرائم حرب موصوفة، تستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولى والأمم المتحدة ضد هذه الجرائم المستمرة وغير المسبوقة، والتحرك الفورى لوقف العدوان الهمجي، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد الإنسانية.