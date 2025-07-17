شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلى لكنيسة دير اللاتين فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دان الأردن بأشد العبارات، القصف الإسرائيلى لكنيسة دير اللاتين فى غزة، والذى أسفر عن ارتقاء وإصابة العشرات، باعتباره خرقًا فاضحًا للقانون الدولى، والقانون الدولى الإنساني، وخصوصًا اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين فى وقت الحرب لعام ١٩٤٩.



وأكد الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير د. سفيان القضاة أن قصف إسرائيل لكنيسة دير اللاتين يُعد امتدادًا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التى تواصل عدوانها واستهدافها الممنهج للمدنيين الأبرياء فى القطاع.



وشدد السفير القضاة على ضرورة امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لاسيّما القانون الدولى الإنساني، وبشكل خاص الامتناع عن مهاجمة الأعيان المدنية ودور العبادة فى قطاع غزة بشكل فوري.



ودعا السفير القضاة - فى بيان اليوم الخميس - المجتمع الدولى إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وضرورة اتخاذ موقف فاعل يوقِف العدوان الإسرائيلى على غزة بشكل فوري، ويضمن إدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع الذى يعانى من كارثة إنسانية غير مسبوقة سببها ويفاقمها العدوان.